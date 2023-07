Il caldo torrido frena i campeggi "Si lavora meglio con il fresco"

Se la pioggia ha danneggiato fortemente l’attività delle piscine senesi fra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, con i campeggi è successo il contrario: i turisti sono diminuiti con l’arrivo delle giornate di caldo torrido. "Ad aprile e maggio la stagione è andata bene, benino a giugno, così e così nel mese di luglio che è iniziato da poco – ha detto Stefano Manenti, del camping Il Sambuco –. Fin quando è piovuto la struttura è stata al completo; secondo me, essendo Siena una città d’arte, in questo momento i clienti preferiscono mete più balneari, mentre finché è piovuto gli stranieri hanno scelto le città d’arte". Il Sambuco può accogliere circa una settantina di ospiti quando è al completo. "La stagione sembra andare un po’ meglio rispetto all’anno scorso – ha detto Manenti –, ma ci aspettano i mesi più importanti, l’anno scorso agosto, settembre e ottobre sono andati bene".

Anche per il camping Colleverde, in grado di ospitare fino a 900 persone, le cose sembravano andare meglio in primavera. "Da dopo il Palio c’è stato un po’ di calo, che è in parte dovuto al grande caldo. Per il nostro tipo di turismo, che è soprattutto un turismo di passaggio per visitare le città d’arte, si lavora meglio quando fa più fresco – ha detto il responsabile Andrea Sassolini –. Rispetto all’anno scorso in primavera abbiamo fatto meglio e già nel 2022 eravamo riusciti a tornare ai livelli pre Covid. Ho visto dalle statistiche che fra fine giugno e inizio luglio sono soprattutto gli italiani ad essere mancati quest’anno, perché hanno ricominciato a viaggiare all’estero".

A due passi da Siena poi, c’è il Luxor Chianti Glamping Village che offre varie strutture glamping (esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio sono accompagnate dalle cosiddette “amenities” e, in alcuni casi, da servizi in stile resort), per campeggio classico e soggiorni in tende sospese sugli alberi. "Il campeggio nel 2020 non ha lavorato, dal 2021 avevamo ricominciato, ma con la pioggia di quest’anno l’attività è stata difficile – ha detto il titolare Marcello Imbimbo, in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dalla concorrenza –. Da noi viene il cliente italiano, ma pure una clientela internazionale non solo europea ma anche extraeuropea. Quest’anno c’è meno turismo". Un quadro variegato che delinea una, forse lenta, ripartenza, testimoniata dai tanti turisti che affollano le strade di Siena intenti a fotografarne ogni dettaglio.

Eleonora Rosi