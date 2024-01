Il calcio sale in cattedra. Lezione alla ’Pieraccini’

Competizione e lealtà sportiva. È il tema che sarà sviluppato nell’incontro in programma giovedì, dalle 10,30, alla scuola elementare Gaetano Pieraccini di Poggibonsi (Istituto comprensivo 2 guidato dalla dirigente Maresa Magini). Progetto, ideato a cura dell’Unione sportiva Poggibonsi e di Poggibonsi Women, accolto in maniera favorevole all’interno del plesso di via Alessandro Volta. Protagonisti, dopodomani, gli alunni di una delle classi quarta della Pieraccini e i loro insegnanti che ospiteranno in aula gli interventi di addetti ai lavori dei giallorossi, ognuno con le sua mansioni, di ufficio o di campo di gioco: Giulia Milanesi, direttore della Comunicazione della Us Poggibonsi, Andrea Agresti, responsabile marketing del sodalizio di viale Marconi, e il portiere dei Leoni, Francesco Pacini. L’obiettivo è far avvicinare alla pratica sportiva i più piccoli attraverso la diffusione di concetti e messaggi legati ai corretti comportamenti da tenere in occasione di manifestazioni agonistiche, tornei e singole partite. Iniziativa che sarà poi estesa anche ad altre classi.

Paolo Bartalini