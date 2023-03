Il caffè tra Brugnaro e la candidata "Siena e Venezia, temi comuni"

"Sono a Siena, approfitterò per andare a salutarla e farle un in bocca al lupo. Un modo anche per conoscerla e prendere un caffè insieme. Mi hanno parlato molto bene di lei, essendo della stessa parte politica è anche la mia candidata". Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, parla del candidato sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio a margine dell’evento in Provincia. E in effetti l’incontro si realizza appena dietro Piazza Duomo, ai tavolini di un bar nascosto agli occhi di senesi e turisti.

Un incontro informale, 30 minuti di chiacchiere e sorrisi, utile per Nicoletta Fabio anche ad avere l’endorsement di uno dei sindaci civici più rappresentativi. "Un incontro del tutto inaspettato – ha commentato la candiidata -, un’iniziativa che il sindaco Brugnaro ha preso e io ho raccolto volentieri. È stato uno scambio di idee e prospettive molto cordiale, amichevole. Non siamo entrati nel merito di questioni specifiche, mi ha dato più spunti strategici generali da campagna elettorale che suggerimenti. Una persona che governa Venezia può essere un mentore significativo per me. Turismo e cultura sono due punti del mio programma ai quali tengo molto: Siena e Venezia in questo ambito hanno sicuramente un punto d’incontro. Adesso so di poter contare sul suo appoggio, simpatia e competenze anche per suggerimenti più concreti".

L’altra sera Nicoletta Fabio ha incontrato rappresentanti e militanti di Forza Italia nella sede del partito a Siena. "Il nostro candidato sindaco è lei – sostengono in una nota i dirigenti senesi di Forza Italia – mentre con la sinistra ci sono Ferretti e Castagnini, con quest’ultimo che dopo l’appoggio ricevuto da Stefano Scaramelli, di Italia Viva, ha fugato ogni dubbio su da che parte sta".