Il buen retiro dei ’seniores’ a Malizia

Siena è una città per anziani, come dimostrano gli indicatori anagrafici. Ma può esserlo anche in una dinamica virtuosa, come dimostrano le richieste che sono piovute in vista dell’apertura di Guild Siena, il residence di lusso che a settembre aprirà in strada di Malizia. Un’operazione immobiliare che ha consentito di recuperare una delle tante incompiute del nostro territorio e che si propone in una logica di dialogo con la città. Anche per questo ieri sera si è svolto il concerto degli allievi del corso di violoncello del maestro David Geringas all’Accademia Chigiana. Un’eccellenza assoluta della nostra realtà culturale che incontra una novità sul fronte dell’economia e dell’accoglienza.