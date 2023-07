Il Bruco ’gioca’ ma non si schiera "Scompiglio? Niente scelte a priori"

di Laura Valdesi

SIENA

"Il Bruco arriva al Palio dell’Assunta dopo un inverno particolare ma come sempre dalle difficoltà la Contrada tira fuori il meglio. Abbiamo fatto una bellissima festa titolare per cui siamo carichi ma tranquilli. Desiderosi di goderci il Palio. Facendo prevalere l’aspetto gioioso, a 360 gradi, lasciando da parte tensioni e polemiche che sono diventate davvero troppe nella nostra Festa". E’ la fotografia scattata dal capitano Federico Cappannoli al ’suo’ popolo prima delle terra in Piazza e dei giorni da batticuore.

Capitano, il Bruco zitto zitto si candida ad essere uno dei poli dell’Assunta. Che effetto fa?

"Intanto è da vedere se sarà così. Detto questo, il fatto di non avere l’avversaria è certo un vantaggio che il Bruco proverà a sfruttare fino in fondo, a maggior ragione in un Palio come quello del 16 agosto".

La Contrada di via del Comune correva di diritto: com’è andata l’estrazione?

"Bene, sono uscite Consorelle con cui abbiamo buoni rapporti"

C’è un canape con diverse avversarie.

"Cercheremo di fare un Palio dove non abbiamo una collocazione precisa".

Significa che il Bruco sta nel mezzo?

"Proviamo a tenere la posizione, non c’è l’obbligo di prendere una parte o l’altra. Tenteremo di fare il meglio per il Bruco".

Veniamo subito alle monte: Scompiglio è una mossa attesa da molti. Possibile?

"Con Jonatan ho un buon rapporto anche se si tratta di una conoscenza recente, come quella con Carlo (Sanna, ndr) perché quando ero mangino non l’avevo incrociato. Non ho la necessità di fare una scelta a priori, è certo un’opportunità. Magari avere la possibilità di fare il Palio con Jonatan. Ma la monta è aperta anche a Tittia, allo stesso Sanna e a Gingillo. Guarderemo le situazioni, nel caso dei fantini anche quelle che hanno di pregresse".

Tittia ha raggiunto quota dieci palii.

"Negli anni in cui ero mangino ha indossato tre volte il giubbetto. Con lui un rapporto personale importante, un fantino dal valore indiscutibile. Siamo pronti a spalancargli le porte".

Potrebbe vincere la sesta Carriera consecutiva?

"Anche la settima, l’ottava... Poi chiaro che statisticamente arrivi ad un certo punto e diventa più difficile".

Ci potrebbero essere dei ritorni ad agosto? Si parla oltre che di Velluto anche di Antonino Mula.

"Ha corso un Palio non fortunato ma è un ragazzo che per età e per impegno ci può stare. Può rientrare. Probabilmente qualche fantino diverso rispetto a luglio ci sarà".

Mancano davvero i fantini?

"Siamo in un prossimo ricambio generazionale, qualche difficoltà emerge. Poi magari ci accorgeremo di colpo di avere il nuovo Mari o il nuovo Trecciolino".

Le tre coppie di avversarie peseranno sulla scelta dei cavalli?

"Probabilmente qualche dinamica cambierà. Penso di sì".

Per Cappannoli Violenta dentro ad agosto?

"Occorre valutare però tendenzialmente vorrei un lotto dove ci sono tante possibilità di giocarsi il Palio. Lei ha dimostrato di fare tanta, tanta differenza".

L’ultimo successo nel 2008 siglato da Gingillo: può tornare?

"Assolutamente sì, ha fatto un bel Palio a luglio montando un cavallo discreto. E’ un punto di riferimento da prendere in considerazione al pari delle altre situazioni il 13 agosto".

Lo strapotere attuale di Tittia è collegato anche al vuoto lasciato da Brio?

"Sì ma solo in parte. Giovanni è in un momento di forza e consapevolezza dei propri mezzi. Oltre alla scomparsa di Andrea credo che ci siano state situazioni specifiche per cui ha vinto 5 Palii. Ma esistono fantini che gli possono tenere testa".