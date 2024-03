Il boomerang delle eccellenze solo maschili

Mi rendo conto che avremmo potuto inserire più donne, però abbiamo fatto un dibattito sulla multiutility. Così abbiamo invitato il presidente di Estra, che è un uomo. Il sindaco di Prato, altro uomo, e il sindaco di Firenze, che manda l’assessore Bettarini, che è un uomo. Il sindaco di Siena, invitata, è una donna: ha altri impegni istituzionali, non può venire, e chi manda? Un uomo, l’assessore alla Partecipate. E’ questa la situazioni delle istituzioni toscane o anche italiane". E’ stata l’arringa difensiva di Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, già direttore de L’Espresso, noto giornalista senese. Il convegno sulle eccellenze toscane a Firenze è stato un boomerang per Forbes. Nel programma tra i 22 relatori non c’era neanche una donna. E’ stato quello il tema, non la multiutility.