Il boato e le fiamme Rogo in appartamento Paura nella notte in zona Uncinello

di Cristina Belvedere

L’allarme è scattato alle 22,36 della notte tra sabato e domenica: quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le fiamme uscivano dal tetto di una palazzina di due piani in via Gallerani, 8 nella zona dell’Uncinello. L’appartamento dove si è sviluppato il rogo è al secondo e ultimo piano e vi abitano due studentesse universitarie. Sembra che l’incendio abbia avuto origine dalla camera da letto di una delle ragazze che, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, ha evitato di aprire la finestra (gesto che avrebbe aumentato la presenza di ossigeno nell’aria e quindi alimentato la combustione) e ha subito avvisato la coppia di anziani che risiede al piano inferiore, in modo da farli uscire di casa. Quindi ha chiamato i soccorsi.

Nella notte sono entrati in azione i vigili del fuoco che con l’autoscala hanno raggiunto prima l’appartamento in fiamme e poi il tetto dell’edificio, danneggiato dal rogo, che ha parzialmente distrutto anche la soffitta della palazzina. Il tutto, mentre una pattuglia della Municipale con due agenti e l’ufficiale responsabile provvedeva a occuparsi delle due studentesse e della coppia di anziani residenti nell’edificio, nonché a mettere in sicurezza la zona circostante, regolando il traffico. Sul posto, anche il proprietario dell’appartamento in fiamme, avvisato dai vicini di casa: a lui una volta completate le operazioni di spegnimento del fuoco, è stata comunicata l’inagibilità dell’abitazione. L’appartamento al primo piano invece risulta inagibile solo nella stanza sottostante la camera dove si è sviluppato il rogo. Per questo l’altra notte sia le due studentesse sia, a scopo precauzionale, la coppia di anziani sono stati ospitati dalla Pubblica Assistenza, intervenuta in via Gallerani per farsi carico delle quattro persone evacuate.

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono andate avanti fino alle 3,30 di notte. Tanta la paura tra i residenti nella zona che hanno temuto il peggio. Molti hanno assistito all’intervento dei pompieri dalle terrazze e dalle finestre di casa, riprendendo tutto con i cellulari e scattando fotografie.

E sono in corso indagini da parte degli esperti dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell’incendio, che potrebbe essere stato determinato da un sovraccarico di energia elettrica, cioè da un cortocircuito.