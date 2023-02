"Il blocco del Superbonus e gli effetti sul mercato La Toscana seconda per percentuale di incentivi"

"Il Superbonus non va ’bocciato’ perché ha sicuramente contribuito a incentivare la ripresa economica dell’edilizia, che nel nostro Paese ha un peso specifico importante. Tuttavia, questa misura ha provocato un costo sulla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati ’efficientati’". Paolo Zabeo della Cgia di Mestre dà i numeri degli effetti del blocco del Superbonus decisa dal Governo. "Dopo la cancellazione degli sconti in fattura e delle cessioni del credito, il proprietario di un immobile residenziale potrà beneficiare della detrazione del 90%, compensando lo sconto solo in sede di dichiarazione dei redditi. L’appetibilità dello strumento è destinata a scemare. La cosa più preoccupante è che con il decreto del governo non è stata trovata una soluzione per le tante aziende e famiglie che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti e non più esigibili. Una situazione che nel giro di qualche mese rischia di far fallire molte aziende del settore". Zabeo ammette che la convinzione di aver ’drogato’ il mercato edilizio anche per il prezzo dei materiali alle stelle. A livello regionale è il Veneto ad aver registrato il ricorso più numeroso al Superbonus 110%. "Con 46.447 asseverazioni, l’incidenza p sul numero degli edifici residenziali è al 4,4 per cento, in Toscana scende al 4%".