Il Biotecnopolo si muove. Quasi pronto lo statuto

Non è dato sapere chi, del consiglio d’amministrazione o della direzione della Fondazione Biotecnopolo, abbia partecipato agli incontri a Roma, che avevano l’obiettivo di aggiornare il ’Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale’. Fatto sta che nelle stanze del Ministero della Salute, è stato costituito un gruppo di lavoro che include rappresentanti di tutte le istituzioni partecipanti alla Rete italiana di pandemica influenzale: Iss, Aifa, Agenas, Inail e Dpc, con l’integrazione di referenti dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare e del Biotecnopolo di Siena, Centro Nazionale Anti-Pandemico.

E’ la prima volta che un documento del dicastero della salute, rivelato da Quotidiano Sanità, coinvolge il Biotecnopolo. Anche se doveva essere scontato che nel gruppo di lavoro per il nuovo piano antipandemico, assieme alle direzioni generali del dicastero, ai referenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Veneto e Provincia di Trento, trovasse spazio il vertice del Centro anti pandemico nazionale.

Non è l’unica novità sul fronte del Biotecnopolo. A chi gli ha chiesto informazioni al riguardo, il ministro della sanità Orazio Schillaci avrebbe rivelato che il nuovo statuto è ormai pronto e che dovrebbe vedere la luce entro fine gennaio, al massimo i primi di febbraio. Le regole di ingaggio per utilizzare i fondi stanziati (16 milioni per la Fondazione Biotecnopolo, più 340 milioni per il Centro nazionale antipandemico, in 3 anni), molti dei quali rientranti tra i progetti finanziati con il Pnrr, sono già state delineate dallo staff del ministro Schillaci.

La più importante tra le modifiche apportate allo statuto, l’introduzione della figura di un direttore amministrativo, un manager delegato al finanziamento dei progetti elaborati dal direttore scientifico Rino Rappuoli, assieme al consiglio d’amministrazione, presieduto dal professor Marco Montorsi. Un direttore che pensi ai conti, ai bilanci, a mettere in pratica i progetti di ricerca e sviluppo degli scienziati del Biotecnopolo. Il ministro avrebbe già visionato alcuni progetti, tra cui lo studio sulla porzione Fc degli anticorpi monoclonali, messo a punto dal Mad Lab di Toscana Life Sciences.

Una volta prevista la figura del direttore, si tratterà poi di scegliere il manager giusto. L’orientamento del ministero è di non puntare su amministratori delegati e dirigenti di aziende del settore delle Scienze della vita. E di puntare a direttori di livello nazionale.

