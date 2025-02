Il biografo del Poverello rivive in tutta la Valdelsa

La Valdelsa come naturale set per il film ’Parola di Tommaso’. Alcuni monumenti sia di Poggibonsi – il Complesso della Magione, il Castello di Badia, l’Archeodromo – sia di Colle (nei giorni scorsi le riprese nella Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Coneo), le location prescelte, oltre a Certaldo, per la pellicola che narra la storia di Tommaso da Celano, frate e letterato vissuto tra il 1190 e il 1265, primo biografo di San Francesco d’Assisi. La realizzazione del progetto, sostenuto dal Comune di Celano e dalla Regione Abruzzo, è affidata alla società di produzione Kahuna Film di Francesco Bruschettini con sede a Poggibonsi. E poggibonsese è anche il regista Matteo Vanni (nella foto). Al soggetto del film, curato dall’attore Corrado Oddi (che interpreta Tommaso da Celano), ha collaborato, per la sceneggiatura, il regista Emanuele Imbucci noto per i suoi lavori dedicati a Carla Fracci e a Gianni Agnelli, e la consulenza storico letteraria di monsignor Felice Accrocca. Una rappresentanza istituzionale di Celano è stata accolta in palazzo comunale a Poggibonsi dalla sindaca Susanna Cenni e da Giampiero Signorini, presidente del Consiglio comunale.

Il lungometraggio accoglie la sfida ambiziosa di far conoscere al mondo la figura di religioso e letterato che per primo raccontò la meravigliosa vicenda del Poverello di Assisi. E in Valdelsa sono ricostruiti per l’occasione i luoghi simbolo di quel messaggio di pace universale.

Paolo Bartalini