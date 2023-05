Il bilancio Unicoop Firenze in crescita

Approvato il bilancio 2022 di Unicoop Firenze che segna risultati positivi con vendite a quota 2,6 miliardi. Lo scorso anno la cooperativa ha svolto la propria attività commerciale in 110 punti vendita, con ricavi per vendite lorde al dettaglio pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento dell’8,6 per cento a valore e del 2,1 per cento a volume rispetto all’anno precedente. L’utile netto è di circa 26 milioni di euro, al netto di imposte pari a circa 17 milioni di euro.

Dal gennaio 2022 Terre di Mezzo - società controllata al 100 per cento dalla Cooperativa - gestisce direttamente 29 punti di vendita a insegna Coop situati nelle provincie di Arezzo e Siena. Le vendite sono state pari a circa 178 milioni di euro.

Tra i dati rilevanti, nel 2022 gli sconti riservati esclusivamente ai soci, compreso i punti spesa, hanno superato i 132 milioni di euro, con un aumento del 3,4 per cento rispetto all’anno precedente. Grazie al risultato positivo del 2022, il patrimonio netto della Cooperativa cresce ulteriormente arrivando a 1.756 milioni di euro. Il prestito sociale complessivo ammonta a 1.490 milioni di euro. Al 31 dicembre 2022 in Unicoop Firenze lavorano 8.261 persone, con un aumento di 320 posti di lavoro rispetto all’anno precedente; rispetto al totale dei lavoratori, il 91 per cento è a tempo indeterminato, il 65 per cento sono donne.