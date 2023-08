Il bilancio Fises a Siena: 40 finanziamenti concessi

La Finanziaria Senese di Sviluppo annuncia la chiusura positiva dei dati del primo semestre, che ha registrato il perfezionamento di quaranta contratti di finanziamento, per un importo complessivo di oltre tre milioni di euro.

"Nell’attuale difficile contesto, che continua a risentire anche delle conseguenze derivanti dalla guerra in corso e dell’andamento del tasso di inflazione che si mantiene su livelli più alti, Fises – afferma il presidente Massimo Terrosi – ha deciso di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio di riferimento. Questo è il nostro ruolo: essere soggetto di stimolo per le imprese che sono qui, rispondere alle loro esigenze rispetto al contesto economico che, purtroppo, post pandemia rimane complesso. Guerra, inflazione e ora aumento dei tassi di interesse sono elementi che non vanno incontro alla crescita economica".

Fises ha stanziato un plafond di 12 milioni di euro dedicati a Industria 4.0, alle scienze della vita, all’imprenditoria giovanile e femminile così come alle diverse tipologie di intervento che tradizionalmente svolge. Per il plafond Imprenditoria giovanile eo femminile sono previsti 1,5 milioni di euro utilizzando i consueti strumenti di intervento. Ancora, stanziamento di 6 milioni di euro per l’attività ordinaria da impiegare nelle tradizionali tipologie di intervento. Inoltre, è costituito un plafond specifico relativamente alla convenzione Fises - Fondazione Tls, già sottoscritta per l’importo di 2,5 milioni di euro.

L’obiettivo è concedere finanziamenti con durata massima di dieci anni alle aziende dei settori scienze della vita e intelligenza artificiale. È stato costituito un plafond Industria 4.0 - Legge Nuova Sabatini per la concessione di finanziamenti alle imprese con sede operativa nella provincia di Siena che effettuano investimenti in impianti, macchinari, attrezzature e software con una dotazione di risorse pari a 1 milione di euro. Infine c’è il plafond dedicato al settore agricolo, con la dotazione in questo caso è di un milione di euro.