Il bilancio di fine mandato Cinque anni di ’rivoluzioni’ per Siena e una classe dirigente

Pino

Di Blasio

E ricordarle che aveva altri tesori su cui basare politiche di sviluppo e di ricerca di benessere. Ne elencammo sei, come gli appunti del nuovo millennio di Calvino, che diventarono Lezioni americane: le scienze della vita tra Gsk e Tls, la città della salute dal Policlinico all’Asl, le due università, le istituzioni musicali, Chigiana in testa, il patrimonio artistico e i musei, l’enogastronomia e il turismo. Le carte da giocare per ’demontepaschizzare’ Siena e il territorio. Più o meno ciò che fecero in Spagna gli intellettuali della ’generazione ’98’, anno della perdita delle ultime colonie Cuba e Portorico.

Cinque anni dopo quegli asset sono diventati più forti e sono davvero motore di sviluppo e generatore di un futuro diverso per Siena. Meno garantito, meno basato sulla rendita, con in nuce un germoglio per provare a ringiovanire una città che oggi è soprattutto per vecchi. Tutto ciò, riuscendo a conservare un bel pezzo di Monte dei Paschi. Che è ancora a Siena, nonostante non sia più di Siena. Dal bilancio 2017, chiuso con 3 miliardi e mezzo di perdite, ai conti 2022 chiusi con 204 milioni di rosso, c’è una differenza abissale. Il Monte che Marco Morelli salvò a un passo dal baratro del crac aveva troppi dipendenti, una montagna di crediti deteriorati, uno stormo di avvoltoi che chiedevano miliardi di danni e nessuna prospettiva. Il Monte che sarà guidato da Luigi Lovaglio fino al 2026 è una banca con un capitale più solido e in linea con i ratio europei, con 5 mila dipendenti in meno, pochi miliardi di crediti incerti e un management che se ne infischia, giustamente, delle richieste di risarcimenti danni, forte anche delle ultime sentenze che hanno assolto gli ex vertici Mps finiti sotto processo.

Anche la Fondazione Mps è cresciuta in questi anni. Proprio all’inizio del nostro mandato fu nominato presidente Carlo Rossi che è riuscito a far crescere il patrimonio di Palazzo Sansedoni da poco più di 300 a oltre 600 milioni di euro e a prevedere una erogazione media di 7 milioni di euro di utili al territorio. E’ salita anche la quota azionaria di Banca Mps in portafoglio, dallo 0,0032% oggi siamo allo 0,3%. Il merito va a quella transazione dell’agosto 2021, firmata dall’allora ad Guido Bastianini con i vertici della Fondazione Carlo Rossi e Marco Forte. Se ci fosse stato Lovaglio non avrebbe mai pagato 150 milioni di euro per evitare cause con un petitum ipotetico di oltre 3 miliardi di euro, ma dall’esito molto più che nebuloso. Va dato atto al sindaco Luigi De Mossi di aver insistito sulla strada delle cause e delle lettere di messa in mora. Ma il successo dell’operazione, da qualcuno contestato perché la cifra sarebbe stata troppo esigua, è frutto di una congiuntura particolare, con Bastianini che recitò il ruolo principale. E anche di questo va reso atto all’ex amministratore delegato, più timoroso del suo successore dei citatori a giudizio seriali, come Giuseppe Bivona.

Le rivoluzioni più importanti ci sono state nei servizi pubblici. Sul fronte dell’acqua Adf, che vede Acea partner privato al 40%, è riuscita ad ottenere dai 55 Comuni di Siena e Grosseto, la proroga del servizio idrico integrato fino al 2031, mentre a Firenze hanno detto stop. Adf continua a investire sulla rete idrica e sui depuratori, i rapporti con i Comuni sembrano cordiali. Ma la mission del prossimo sindaco di Siena, invece di imbarcarsi nell’avventura della multiutility toscana, dovrebbe essere fare rete con gli altri sindaci e provare a convincere Adf ad abbassare le tariffe. Non è possibile che Siena e Grosseto siano al quarto e quinto posto in Italia per l’acqua più cara.

Sul fronte rifiuti, l’ingresso di Iren nel capitale di SeiToscana, con l’acqusizione delle quote di Unieco, ha consentito alla città di balzare da un misero 43% a oltre il 60% della raccolta differenziata. Dato che ha avuto un peso nel far tornare la provincia al quarto posto delle classifiche per la qualità della vita. Cinque anni fa Sei Toscana era guidata da commissari prefettizi, il gestore litigava con i Comuni per i corrispettivi d’ambito, nonostante l’appalto ventennale per oltre 3 miliardi di euro complessivi. Bene ha fatto il Comune capoluogo di approfittare del nuovo partner industriale e ottenere servizi migliori di raccolta. Bisognerà fare lo stesso per il trasporto pubblico: Autolinee Toscane ora ha superato lo scotto del debutto, la città con le province vicine dovrà puntare a linee moderne, autobus meno obsoleti, tecnologie più efficaci. Camberà anche la governance dell’energia, a Estra sta finendo l’era Piazzi, nell’ultimo anno sia ad che presidente. Considerando quanto sia decisiva la partita del gas, la stagione delle nomine andrà seguita dai Comuni.

Cosa c’entra tutto ciò con i cinque anni di De Mossi? Serve a spiegare perché questo mandato, apertosi all’insegna della novità storica, dopo 70 anni di giunte di centrosinistra, non ha colto a pieno lo zeitgeist, lo spirito dei tempi della città. Con una maggioranza schiacciante, 25 consiglieri a 8, Luigi De Mossi avrebbe potuto cambiare la musica di Siena. Invece si è limitato a cambiare suonatori e assessori in serie. Fino alle nomine finali; che sembrano uno spartito da operetta goliardica.