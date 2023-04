Il bilancio di Benini "Da me fatti, non parole Ho investito 12 milioni sulle scuole e lo sport"

di Cristina Belvedere

"Ho portato a termine tutti i progetti iniziati, investendo 12 milioni di euro sulla città tra edilizia scolastica e impianti sportivi". Va dritto al punto l’assessore uscente Paolo Benini, oggi candidato con la lista De Mossi a sostegno di Massimo Castagnini. "Sono una persona fattiva – spiega –: gli impianti sportivi sono stati tutti rifatti, compresi i campetti nei quartieri, e per altri siamo in fase di ultimazione come al Campo Scuola, il campo da rugby e la parete per l’arramicata. Il tutto, sempre rispettando i tempi".

Cosa resta in sospeso?

"Il recupero della Piscina Amendola. Ora è prevista una variazione di bilancio per creare una struttura prefabbricata a uso scolastico, dove ospitare gli alunni degli edifici come l’ex Omni in cui si fanno lavori di manutenzione. Si perderanno solo 3 posti".

Lei si definisce "fattivo", ma è stato anche divisivo.

"Io divido tra verità e falsità di fronte a giudizi e temi strumentali dal punto di vista politico. Non appartego infatti a questo tipo di politica, ma a quella dove si fanno le cose".

Sulle mense scolastiche è riuscito a fare arrabbiare tutti: genitori degli alunni e sindaci dei Comuni vicini.

"Ho fatto arrabbiare quella categoria di persone che vive furbescamente sulle spalle del Comune di Siena. Va applicato lo stesso principio dei redditi qui come a Monteriggioni o Asciano".

Sul Campo Scuola invece si è scontrato con la campionessa olimpica Elena Vallortigara...

"Io tengo sia allo sport sia a un’atleta come Vallortigara. L’Arma dei Carabinieri ha chiesto al Comune ospitalità per la campionessa e il suo tecnico. Vallortigara, esponente dell’Arma, ha polemizzato con un’istituzione. Auspico per il futuro che sia testimonial di Siena e che continui ad allenarsi al Campo Scuola, una volta terminati i lavori, diventando un volàno per l’atletica senese".

E la tanto contestata operazione Palasport?

"Un investimento economico fatto grazie a un ’tesoretto’ del Bilancio comunale. Tutto diventa un peso economico se chi amministra è incapace. Io penso a quanto il Palasport può produrre in termini di indotto sulla città, organizzandovi eventi sportivi e non. C’è già la relazione tecnica e si andrà a gara: la manutenzione inizierà in estate, intanto l’illuminazione è stata sostituita con punti luce al led per risparmiare il 30% dei costi. Usciamo dai conti di bottega per promuovere la struttura come centro di eventi sportivi e non".

Lo stadio resta invece un nervo scoperto.

"Il presidente della Robur non si è presentato all’ultimo incontro, quindi il Comune ha avviato le pratiche per la revoca della concessione. La società può replicare entro l’11 maggio. Se non succede nulla, dovrò segnalarla all’Anac che la interdirà dalle gare pubbliche per qualche anno".

Cosa mi dice degli armeni?

"Non ero favorevole a dare loro squadra e stadio, ma serviva per assicurare stabilità all’ambiente. Poi c’è stata la cessione a Emiliano Montanari, cessione in cui il Comune non era parte attiva".

E ora?

"Sono preoccupato. Servirebbero imprenditori locali disposti a investire, ma non ci sono. Quindi siamo esposti all’arrivo di gente da fuori. Non è facile trovare le figure giuste".

Una cosa non è cambiata negli anni: la sua presenza sui social. Anche questa spesso al centro di polemiche.

"Ho sempre fotografato le contraddizioni delle persone, usando il linguaggio dei social. Ma un conto è Paolo Benini personaggio pubblico, un altro è la figura privata. Chi mi ha consociuto, sa che ho sempre mantenuto le promesse. Con coerenza e chiarezza".