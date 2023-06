’Il benessere oltre la cura della malattia’ L’alimentazione durante il trattamento

Promuovere la conoscenza dell’importanza dell’alimentazione in tutto il percorso terapeutico del paziente onco-ematologico, sia per migliorare la compliance e la tolleranza ai trattamenti che per migliorare il benessere fisico e psichico. Con questa finalità l’Ematologia delle Scotte, diretta dalla professoressa Monica Bocchia, e AIL Siena-Grosseto hanno organizzato un progetto dal titolo ’Il benessere oltre la cura della malattia’, che si terrà, nella sua prima edizione, giovedì dalle 15 all’hotel Four Points by Sheraton. "Il progetto – spiega la professoressa Bocchia – intende far conoscere al paziente onco-ematologico i benefici di una alimentazione adeguata alle diverse tipologie dei trattamenti. Interverranno la dottoressa Barbara Paolini, dietologa, Camilla Baldoni, dietista e il professor Andrea Pozza, psicologo. Sarà predisposto anche un opuscolo divulgativo che fornisca consigli ed informazioni sulla nutrizione". La seconda edizione del progetto sarà il 16 novembre. "L’incontro – aggiunge la dottoressa Donatella Raspadori, curatrice del progetto – si articola in un confronto tra ematologi, dietologi, dietisti e psicologo con i pazienti onco-ematologici e i loro familiari".