Il balletto della variante L’assessore Capitani prova a calmare gli animi

"Non ho visto un clima teso ma solo un confronto aperto e legittimo fra i consiglieri. Come corretta è la richiesta di un parere legale che sarà dato dal segretario generale Franco Caridi nel prossimo incontro del 27 aprile, ovvero prima dell’arrivo della variante in consiglio comunale, il 2 maggio, per l’adozione". Così Michele Capitani, assessore all’urbanistica, prova a correggere la lettura dell’incontro congiunto fra Commissione assetto del territorio e Commissione sanità di lunedì scorso. Al centro del vertice la discussione sulla variante urbanistica richiesta dall’Azienda ospedaliera per i terreni nella vallata verde attigua al Dea che rientrano nel master plan della ristrutturazione e ampliamento del policlinico.

Nella commissione consiliare congiunta è stato il presidente dell’Assetto del territorio, Maurizio Forzoni, a richiedere rassicurazioni legali sul coinvolgimento civile e penale dei consiglieri stessi. Nell’occasione il consigliere di Fratelli d’Italia ha parlato anche di un terreno valutato 170mila euro di valore, aggiudicato in asta fallimentare dal Tribunale a privati per 402mila euro e che alla fine dell’iter andrebbe a costare alla città intorno a 3 milioni di euro, soldi pubblici.

"Queste cifre non mi tornano – ancora l’assessore Capitani –: prima di tutto perché in fase di esproprio, successivo all’approvazione della variante urbanistica, il valore dei terreni non sarà mai quello di mercato. Poi sono comunque soldi dell’Azienda ospedaliera, non del Comune e il prezzo di acquisto sarà la risultante della trattativa dell’AouSenese con i privati attuali proprietari". Ma torniamo alla variante: "Un’operazione urbanistica che il Comune ha avviato su richiesta dell’ospedale in nome dell’interesse pubblico – sottolinea Capitani - , che non deve essere messo in discussione e che deve far trovare unito Palazzo Pubblico, al fianco del policlinico. Il 2 maggio il Consiglio comunale sarà chiamato ad ‘adottare’ la variante, poi partirà la fase delle osservazioni e solo al termine il testo tornerà in consiglio per l’approvazione.

Tra l’adozione e le osservazioni passeranno come minimo 60 giorni. Evidente che approvare la variante spetterà al nuovo sindaco, che potrà procedere su questa strada non prima di luglio. Per cui andiamo avanti, i tempi sono ancora lunghi e portiamo la variante almeno in adozione. Ai consiglieri posso solo dire di stare tranquilli: il segretario generale cui spetta esprimersi sulla legalità della procedura ha già espresso il suo parere, che sarà a breve consegnato alle Commissioni".

Paola Tomassoni