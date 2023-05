"Il 5xmille per aiutare la Misericordia"

"Ogni giorno, da oltre 140 anni, raggiungiamo chi ha bisogno di aiuto. Dal soccorso sanitario ai servizi alla comunità, con i nostri volontari supportiamo le persone fragili e quelle che vivono in solitudine. Per continuare a fare questo abbiamo bisogno anche dell’aiuto dei cittadini: donateci il 5xmille". A lanciare l’appello è la Misericordia di Poggibonsi. "È possibile fare questa scelta presentando la dichiarazione dei redditi - spiega ancora la Confraternita - non comporta alcun aggravio; non è alternativa all’8xmille; si può devolvere anche se si è esonerati dalla dichiarazione dei redditi presentando la relativa scheda della Certificazione unica 2023".