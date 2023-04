Il 25 aprile non diventi il giorno della marmotta

Pino Di Blasio

Dando per assodato che i partigiani e gli antifascisti dovrebbero ringraziare il presidente La Russa, che con le sue nostalgie revisioniste ha ridato senso alla festa del 25 aprile; dando il giusto risalto alla scelta del consiglio comunale di Colle Val d’Elsa di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che tutte le città d’Italia (Siena compresa) conferirono al Duce nel Ventennio; purtuttavia un tarlo ci perseguita. Qualche anno fa prima in Germania e poi in Italia ebbero successo un libro e due film ’Lui è tornato’, Hitler e Mussolini resuscitati e diventati fenomeni da talk show. Il rischio è che il 25 aprile diventi un ’giorno della marmotta’: uno si sveglia e si ritrova a vivere sempre lo stesso giorno. Passiamo al 26, ora.