"Il 25 Aprile è una festa di libertà" Siena ricorda i valori della sua storia

di Cristina Belvedere

"Ora e sempre Resistenza". E’ stato accolto tra gli applausi lo slogan scelto per il corteo delle autorità civili e militari che hanno sfilato a fianco dell’Anpi e della Cgil fino a Piazza del Campo per le celebrazioni del 25 Aprile. In prima fila, accanto alla presidente provinciale dell’Associazione Partigiani Silvia Folchi, il sindaco Luigi De Mossi con il prefetto Matilde Pirrera, il presidente della Provincia David Bussagli, la pro rettrice Donata Medaglini, il questore Pietro Milone, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e l’assessore comunale David Chiti. Dietro a loro, un folto gruppo di sindaci del Senese, il senatore Silvio Franceschelli, l’assessore regionale Simone Bezzini con Elena Rosignoli e Anna Paris, ma anche il segretario generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani, Anna Carli, Gabriella Piccinni, il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi e i vertici del Pd con la candidata sindaco Anna Ferretti. In corteo anche Alessandro Bisogni di Siena Popolare, i civici Fabio Pacciani e Massimo Castagnini.

Ma i veri protagonisti delle celebrazioni sono stati i valori della storia e della città di Siena, valori ricordati dal sindaco De Mossi: "Il pensiero va a tutte le persone che hanno dato la vita per la nostra Repubblica – ha detto – offrendoci la possibilità di esprimere ciò che ognuno è. La Resistenza ha avuto aspetti diversi, ma tutti hanno contribuito alla nascita della nostra Nazione, che ha visto come momento più alto la Costituzione". E ancora: "Si può manifestare con idee differenti e in modi diversi, ma il 25 Aprile ha dato a ognuno la libertà di poterlo fare – ha sottolineato De Mossi –. In queste ultime celebrazioni del mio mandato voglio ricordare mio padre, autonomo badogliano, e mio zio Luigi che morì ad Argostoli per la libertà".

Il presidente della Provincia Bussagli ha evidenziato: "Essere oggi qui è motivo di orgoglio. Siamo qui a praticare la riconoscenza verso chi ha dato la vita lottando contro le dittature nazi-fasciste. Il 25 Aprile segna uno spartiacque tra un ’prima’ fatto di violenza, guerre e oppressione e un ’dopo’ fatto di pace, libertà e democrazia. Onoriamo quindi i partigiani che lottarono per renderci liberi". E infine: "La lotta per la Liberazione, l’antifascismo e la Costituzione si tengono per mano".

Toccante la testimonianza dell’attivista iraniana Sanaz Partow, membro dell’associazione ’Donna Vita Libertà’, che ha raccontato la repressione e le violenze in atto a Teheran, citando uno a uno i nomi dei giovani "martiri della libertà". Poi la parola è passata alla presidente di Anpi provinciale, Silvia Folchi, che non ha usato mezzi termini: "Non sono bastati 70 anni per debellare l’inquinamento fascista anche in chi ha giurato per esercitare le sue funzioni istituzionali – ha detto in riferimento ad alcuni esponenti di Governo –. Perché negare ancora il carattere antifascista della Costituzione?". Quindi ha snocciolato i principali articoli della Carta, evidenziandone i contenuti: "Aldo Moro nel suo discorso all’Assemblea costituente del 17 marzo 1947 disse che questa Costituzione nasce dalla Resistenza e che nei momenti duri non si può prescindere da essa per rivendicare i valori di libertà e giustizia". Folchi ha aggiunto: "La Costituzione nasce antifascista, con uno spirito resistente e rivoluzionario, ma serve una comunità che ne mantenga il senso". Infine ha polemizzato: "Non c’è stato nessuno scioglimento di organizzazioni antifasciste né la chiusura delle loro sedi. Troviamo la forza di pretendere che la Costituzione venga applicata. Il patriottismo è diverso dal nazionalismo. Il 25 Aprile deve essere tutti i giorni".