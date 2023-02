Il 2 soprallugo a Pian delle Fornaci

L’appuntamento è alle 9.45 davanti a palazzo pubblico: sarà da qui che partirà la commissione assetto del territorio per un sopralluogo che giovedì 2 marzo la porterà a visionare alcune strutture importanti (e anche strategiche per il futuro) della nostra città. Il presidente Maurizio Forzoni e i consiglieri, infatti, svolgeranno un sopralluogo agli impianti sportivi di Taverne d’Arbia. A seguire l’attenzione si sposterà sugli interventi per il piano di rigenerazione urbana. La mattinata si chiuderà poi all’ippodromo di Pian delle Fornaci. A proposito di quest’ultimo molti invocano un intervento affinché torni ad essere un luogo di corse e anche di socialità, com’era ormai molti anni fa. C’è inoltre chi ipotizza qui una pista su cui poter allungare e addestrarsi con ogni condizione meteo.

La.Valde.