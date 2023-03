Il 19 festa di San Giuseppe

Festa di San Giuseppe a Poggibonsi con la Santa Messa che sarà presieduta, domenica 19 marzo alle 10,30, dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice (nella foto). L’Arcivescovo di Siena, Colle e Montalcino sarà presente nella giornata culminante della Festa, il cui programma, voluto dalla parrocchia di San Giuseppe, inizia oggi con il Santo Rosario alle 19 e prosegue secondo il calendario liturgico e il programma di manifestazioni che hanno cadenza annuale (dodici mesi fa l’intitolazione del ponte di via della Costituzione a Don Aldo Ceccherini, parroco di San Giuseppe fino al 1998, con gli interventi del sindaco David Bussagli, di Don Renzo Dainelli e dell’attuale parroco Don Gianfranco Poddighe). Sabato 18 è prevista tra l’altro la premiazione del Concorso Giuseppe di Nazareth, rassegna caratterizzata dalla notevole partecipazione degli alunni delle diverse scuole che propongono i loro elaborati che nell’occasione saranno esposti nelle sale parrocchiali. Nel giorno di San Giuseppe, anche una serie di eventi di tipo ricreativo: dalla festa in piazza alle sfide di pallavolo tra parrocchie di Poggibonsi, dalla baby dance all’apericena, tra i mercatini di artigianato, lo spazio per i libri, la fiera di beneficenza e il tradizionale stand delle frittelle, grazie all’impegno dei parrocchiani.