Il 14 è in programma la commedia frizzante ‘Donne in pericolo’

Cambio di programma al Teatro del Popolo di Colle. In sostituzione dello spettacolo con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere verrà portato in scena uno spettacolo molto divertente, una commedia che vede in scena la stessa Vittoria Belvedere insieme a Benedicta Boccoli, Gabriella Germani e Francesco Scimemi dal titolo Donne in pericolo. Lo spettacolo teatrale è in programma per domenica 14 aprile alle 21 al Teatro del Popolo. L’accesso sarà possibile con i biglietti acquistati per lo spettacolo annullato, e allo stesso modo per gli abbonati. Donne in pericolo è una commedia frizzante e irresistibilmente divertente, in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore.