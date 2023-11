Il 118 nel Campo e le manovre salvavita

Per una mattina Piazza del Campo diventerà un’aula per imparare le manovre di primo soccorso. Oggi dalle 10 alle 13, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Posto Medico Avanzato per le maxiemergenze della Centrale operativa 118 Siena-Grosseto, prevista per le 10, ci sarà infatti un evento di formazione aperto al pubblico.

La giornata è realizzata in collaborazione con il Comune di Siena e vedrà la partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Siena, della Misericordia di Siena, della Pubblica Assistenza di Siena e di Siena Soccorso.

L’80% degli arresti cardiaci avviene fuori dalle strutture sanitarie, nella quotidianità. Per questo chi si trova in una circostanza del genere è importante che possegga le conoscenze necessarie per intervenire subito, in maniera consapevole. La Asl Toscana sud est organizza con frequenza iniziative sulle tecniche rianimatorie di base rivolte alla cittadinanza, così come è stato fatto in numerose scuole, dove sono stati formati centinaia di studenti e insegnanti. Prevenzione, formazione e la presenza dei defibrillatori portatili Dae sono gli elementi che possono fare la differenza e contribuire a salvare una vita.