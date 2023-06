Ikigai, un programma per il futuro Una nuova spinta all’innovazione dagli ’angeli dell’investimento’

Il mondo delle startup ha bisogno di loro, e loro hanno bisogno del mondo delle startup: stiamo parlando dei business angel, o semplicemente angel, un termine mutuato dall’americano che indica chi investe in startup in fase iniziale di sviluppo. Si tratta di solito di manager e imprenditori, ex o ancora in attività, che investono una parte del proprio patrimonio in startup in fase iniziale di sviluppo. Ma ’angel’ sono anche persone estranee alll’imprenditoria, che si formano sul campo.

Domani, venerdì 15 alle 18, all’Ikigai hub di via Roma 77 a Siena, si terrà un seminario gratuito, promosso dal programma Ikigai di Fondazione Mps, dedicato a chi voglia comprendere l’Angel investing: un’opportunità di investimento che non si limita a offrire risorse finanziarie, ma anche esperienza, competenze e una rete di contatti preziosa per aiutare le imprese a crescere e raggiungere il successo.

Un angel non è qualcuno che si limita a effettuare un investimento finanziario, ma chi mette il proprio patrimonio di conoscenze, esperienze e relazioni al servizio dello sviluppo della startup. Aumentando così sia la probabilità che lo sviluppo proceda velocemente e bene, sia la probabilità che il proprio investimento abbia ritorni maggiori. Se sicuramente la possibilità di ottenere rendimenti più alti su una parte del patrimonio investito, è un incentivo per i business angel, non si esauriscono qui i motivi per investire nel mondo delle start up. La voglia di aiutare, di restituire un po’ di quello che si è appreso e costruito nella propria vita, metterlo al servizio di un obiettivo sfidante; di esser stimolati su temi e problemi nuovi, hanno giocato per molti un ruolo determinante.

La regola aurea in questo campo è quella del ’a un maggior rendimento corrisponde un maggior rischio’. Circa una startup su dieci non ha successo, ma nel mondo delle stratup questo non è strano né insolito. Non valeva la stessa cosa anche per tutte le aziende che poi hanno resa famosa nel mondo la Sylicon Valley?

Durante il seminario di domani i relatori Alessandro Collesano e Gianluca D’Agostino esaminarenno i modi e le strategie con cui i business angel riescono a ottenere rendimenti elevati e ridurre il rischio dei loro investimenti. Il rischio è un fattore determinante e preponderante nel campo delle startup e il successo o l’insuccesso di un investimento, sopratutto per chi compie i suoi primi passi in questo mondo, risente in primo luogo e deve fare i conti con dei fenomeni statistici.

Collesano e D’Agostino daranno consigli su come avvicinarsi al mondo dell’angel investing, di cui è fondamentale conoscere bene le basi e le regole, facendo esperienza e confrontandosi con altri business angel. Diventare un ’angelo del business’ è un modo, semplice e anche reddittizio, che abbiamo tutti di contribuire all’innovazione e allo sviluppo economico-sociale.

Eleonora Rosi