Ikigai, le belle idee in cerca di fondi. Sono 14 le start up ’accelerate’

Investire su giovani imprenditori e startup innovative per donare un futuro migliore al territorio. È questa la mission di Ikigai, il programma di accelerazione imprenditoriale e professionale di Fondazione Mps, che attraverso percorsi e attività forma e investe sui giovani e loro idee. Startup Academy, corso neo-imprenditori, programma di pre-accelerazione e accelerazione d’impresa: Ikigai è questo e tanto altro, tra challenges, hub, scuola e talenti. Una vera e propria incubatrice che ieri, al Santa Chiara Lab, ha dato modo alle 14 startup ‘accelerate’ nel 2023 di presentarsi a investitori e istituzioni per, come ha sottolineato il dg della Fondazione Marco Forte, "dare voce e sostanza alle idee dei giovani e aumentare le potenzialità e le prospettive imprenditoriali presenti e future del territorio".

Può Contenere, InsulaNet, Amarzo, Caducea, Illuminem, Plannest, Wearable Music, Zerow, MindAhead, Shazarch, Luquinvec, Pick-Roll, Offxet, Recivu: sono queste le 14 idee d’impresa innovativa e tecnologica che si sono presentate ieri. Ognuna con il suo percorso, ognuna con la sua storia, ognuna con la sua ricaduta sul territorio: come Shazarch, la startup TravelTech e EduTech con sede a Radicondoli che vuole essere la ‘Shazam dell’architettura’ sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, e Wearable Music, il devices che consente a tutti, anche a chi non può sentire, di accedere all’esperienza musicale.

"Oggi si celebra il lavoro 2023 dello staff di Ikigai – commenta Maurizio Serafin, membro del Comitato strategico di Ikigai - che ha supportato queste 14 startup nello sviluppare i propri progetti d’impresa. Startup che oggi chiedono di essere finanziate, dopo aver valutato il mercato e le possibilità di successo dell’impresa. Secondo noi Ikigai è il modo per attirare valore e capitale umano su questo territorio, per svilupparlo ulteriormente. Parliamo di giovani che hanno scelto Siena per far crescere i propri germogli imprenditoriali. Questo è il terzo anno con un programma di accelerazione e incubazione intenso, il 15 gennaio scade la call per il supporto di altre 10 imprese. C’è anche Ikigai Talenti, attraverso il quale valorizziamo le idee di singoli individui, che poi molto spesso mettiamo in comunicazione tra loro. 100 ragazzi hanno presentato il proprio progetto, molti di questi hanno dato vita o si sono inseriti in startup. La Regione Toscana ha apprezzato i risultati del progetto e a giugno di quest’anno, con un protocollo d’intesa con la Fondazione, ha adottato metodologie per la formazione del programma Ikigai Toscana. Segno che i risultati del programma meritavano di esser adottati anche al di fuori dei confini senesi".