Iesa, una festa speciale. Fosca invita tutto il paese a pranzo per i suoi 100 anni

di Laura Valdesi

"Un desiderio che mamma ha espresso anni fa. ’Se arrivo a 100 anni voglio fare una festa con tutto il paese’. E io gliel’ho organizzata", racconta il figlio Socrate Balucanti. Una storia di altri tempi, che solo nelle comunità-famiglia com’è quella di Iesa, frazione di Monticiano, si possono realizzare. Al Circolo locale tutto è pronto oggi per accogliere i cittadini e gli amici venuti anche da fuori, i parenti della centenaria. Fosca, per tutti Foschina, taglia il traguardo del secolo insieme alle persone con cui ha condiviso l’ultimo scorcio di vita. Il suo modo per ringraziarli e gioire di questo momento è mettersi insieme a tavola, proprio come una grande famiglia. Lei che al Circolo, finché ha potuto, non si perdeva una cena. "Anche ieri – spiega il figlio Socrate – mi ha raccomandato di non farle fare brutta figura".

Fosca è una persona speciale. Coinvolgente. Basta pensare che quando, quattro anni fa, è entrata nella casa di riposo che si trova a 100 metri in linea d’aria dalla sua abitazione a Iesa, ha portato una ventata di novità. "Lei si trucca, si mette lo smalto alle unghie. Ci tiene. E se ora qualcuno va nella casa di riposo scopre che le ospiti che stanno meglio sono tutte agghindate", svela divertito il figlio della donna. "Nella sua vita ha lavorato tanto – prosegue mentre fervono i preparativi –, è stata casalinga in campagna fino a quando ero piccolo, quindi il trasferimento a Siena dal 1958, aveva un alimentari in Vallerozzi dove sono cresciuto. Venduto il negozio ha anche fatto la bidella alla scuola ’Cecco Angiolieri. Poi quando è morto mio padre, aveva solo 59 anni, è ritornata a Iesa". Difficile spiegare il segreto di questa lunga vita ma Socrate un’idea ce l’ha: "Ha fatto tutto quello che non si deve. Tanto lavoro, ha patito il freddo, mangiando di tutto. Anche adesso legge senza occhiali. Rimasta vedova da giovane il suo motto è sempre stato ’qualcuno me l’ha levato e non voglio più nessuno intorno’ ". Fosca ha due nipoti ed è anche bisnonna di un bel bambino. Tutti lupaioli, ricorda Balucanti.

La sua porta di casa era sempre aperta. ’Ti fermi a prendere un caffè’, invitava i compaesani. "E quando le chiedevano se ci fosse un ristorante a Iesa rispondeva di no e rilanciava: ’però se venite da me vi cucino, non vi preoccupate’. "Ai nostri ospiti, alla fine arriveremo a 200 e ci sarà davvero tutto il paese oggi alle 12.30, ho chiesto di non portare regali. Il dono è la loro presenza. Metterò poi una cassettina, se qualcuno vuole fare un’offerta per la casa per anziani o per il 118", conclude il figlio. Al circolo di Iesa arriveranno anche amministratori del Comune con tanto di pergamena per celebrare un secolo di vita. Difficile, piena di sacrifici, di lutti ma anche ricca di gioia e amore per gli altri. Come dimostra la ’corsa’ ad esserci per i 100 anni di Foschina nella comunità-famiglia.