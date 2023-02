Ieri mattina incidente sulla Strada di Basciano Ferito trentenne, poi trasportato in ospedale

Incidente ieri mattina sulla Strada di Basciano, frazione Villa Parigini, nel comune di Monteriggioni. Nel sinistro, accaduto poco prima delle 9, è rimasto ferito un 30enne, che è stato trasportato al Pronto soccorso delle Scotte in codice 2. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Siena e i carabinieri della stazione di Monteriggioni. Da accertare la dinamica. Lievemente ferito anche uno degli occupanti delle due auto coinvolte in uno scontro sulla 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, una strada piuttosto pericolosa.