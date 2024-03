Ieri è stato presentato nella sede di Piazza Arnolfo il TEDx CollediValdElsa

Presentato ieri il TEDx CollediValdElsa 2024: E-mozioni, nella sede di Piazza Arnolfo, 2. La conferenza ha chiarito i dettagli sullo svolgimento della giornata, gli speaker e le esperienze dentro l’evento. "L’evento TEDx CollediValdElsa E-mozioni si propone di essere una giornata di ispirazione e condivisione di idee, dedicata alle emozioni che guidano le nostre vite – viene affermato in una nota – Con speaker provenienti da diversi settori, l’evento promette di offrire una prospettiva multidisciplinare su un tema estremamente rilevante come le emozioni". Tutto pronto, quindi, per il Tedx di Colle, che si terrà il prossimo 16 marzo. Tra gli ospiti anche Andrea Rodini, Luna Esposito, Enzo Celli e Simone Rossi.