"Idoneità Medico-Sportiva: Asl e Aou Senese insieme"

Asl Sud Est e AouSenese insieme anche per effettuare le visite di idoneità medico-sportiva, agonistica e non agonistica, per maggiorenni: saranno i medici specializzati dell’Asl a svolgerle negli ambulatori della Unità di Medicina dello Sport e riabilitativa, servizio di Cardiologia dello Sport, dell’ospedale Le Scotte. "Il servizio arriva così in ospedale – dice il professor Flavio D’Ascenzi, cardiologo responsabile della Medicina dello Sport dell’Aou – e potenzia l’offerta clinica e formativa delle Scotte e dell’Università, andando ad integrare il servizio di Cardiologia dello sport, dedicato alla valutazione degli sportivi con problematiche cardiache".

"Questa sinergia – aggiunge il direttore della Medicina dello Sport all’Asl Massimo Capitani – abbraccia fasce di età che rimanevano appannaggio delle strutture private". Per prenotare la visita di idoneità medico-sportiva è possibile telefonare ai numeri 0577 536074 o 536804: le visite si svolgono il martedì e giovedì pomeriggio, negli ambulatori della Medicina dello Sport dell’ospedale. L’accordo tra Aou Senese e Asl, siglato a inizio anno e presentato in occasione delle Strade Bianche, dura tre anni ed è rinnovabile per altri tre. Prevede che il policlinico metta a disposizione ambulatori, il personale infermieristico e di supporto tecnico, oltre che le apparecchiature tecnologiche necessarie; e che l’Asl impegni i propri medici specializzati negli spazi del policlinico.