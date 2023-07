"Ideologia sui migranti Nessuno fa i loro interessi"

"Un incontro di grande spessore con riflessioni profonde sui temi dell’immigrazione". Così Angela Vegni, consigliere comunale a Pienza con deleghe ai temi dell’immigrazione, del sociale e della scuola, organizzatrice del confronto proprio sui temi dell’immigrazione tra il cardinale Augusto Paolo Lojudice e Alessandra Sardoni, giornalista de La 7. Un confronto che, a distanza di due anni, ha fatto incontrare di nuovo l’Arcivescovo e la giornalista. "E’ stato – dice ancora Vegni – un dialogo di grande spessore. Da una parte una giornalista acuta, garbata, educata; dall’altra un cardinale che vive i problemi con un grande partecipazione". Il tema di fondo è stato quello, discusso nel Cortile del Palazzo Piccolomini, dell’immigrazione. "Un tema – ha detto il cardinale – affrontato da molto tempo. In Italia è diventato una sorta di campo ideologico, dove ci si scontra non per fare l’interesse delle persone coinvolte, ma solo in nome di principi e orientamenti con cui ogni fronte politico intende contrapporsi ai suoi avversari". Il vescovo di Pienza, e arcivescovo di Siena ha ricordato il viaggio fatto, dieci anni fa, da Papa Francesco a Lampedusa per ricordare le vittime delle tragedie in mare. "Di fronte a queste situazioni insormontabili – ha detto il cardinale – gli uomini di Chiesa possono fare un’unica cosa: esserci. Anche Papa Francesco, di fronte a quel grande dolore, ha voluto esserci". Le domande di Sardoni hanno consentito a Lojudice di rileggere i fenomeni migratori, richiamandosi alla storia della Chiesa.

Massimo Cherubini