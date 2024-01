Idee in Comune ha cambiato lo statuto: "Aperti ai cittadini"

Idee in comune – Comunità Monitorante, che è stata attiva componente del Polo Civico Siena come associazione di cultura politica, ha modificato il proprio statuto e il codice etico per incentrare tutto il proprio impegno sul monitoraggio civico e per favorire indirettamente la riaggregazione del civismo politico autonomo nella nuova associazione Area Civica di Fabio Pacciani. La Comunità, che vuol essere un gruppo aperto di cittadini attivi e consapevoli, non ha presidenti né leader formali, non prevede procedure specifiche di ammissione, ha come organo sovrano lo stesso gruppo di aderenti organizzato in una chat, ha affidato i compiti di vigilanza interna al Collegio dei garanti che applica un codice etico e ha riorganizzato la Redazione del proprio Blog collettivo e plurale www.ideeincomunesiena.it, attivo dal 2018. Ha pubblicato finora circa 400 articoli.