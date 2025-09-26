Idee a confronto. Festival ’Maestri. Fuori Classe’

Oggi a Montepulciano, nel Palazzo del Capitano, seconda giornata di ‘Maestri Fuori Classe’, Festival dell’apprendimento continuo, giunto all’ottava edizione (la quarta nella ‘perla del ‘500’) e dedicato quest’anno al tema ‘Del vivere e del convivere. Per un mondo più inclusivo e collaborativo. Il programma si apre, alle 10, con l’intervento del filosofo e editore Tommaso Codignola su ‘Competizione e cooperazione nella natura umana’. Alle 12, nella sala Bozzini, Agnese Pini, direttrice di QN, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, terrà una lectio magistralis sul tema ‘Donne, diritti e democrazia, una strada indissolubilmente legata’; in platea anche gli studenti dei Licei Poliziani.

Seguirà, nel cartellone, l’inedito contenitore ‘Persone, esperienze, idee del territorio’ che, ribaltando i ruoli tradizionali, vedrà salire in cattedra, alle 16.30, tre persone ‘normali’ che racconteranno le loro storie; sotto i riflettori una maestra elementare, un social media manager e un allenatore sportivo. Alle 18.30 i ‘book-jockey’ Fabrizio Dafano e Francesco Marino, rispettivamente direttore scientifico e ideatore e direttore del festival, daranno spazio alla parola scritta, proponendo una playlist di brani librari, puntata sul tema ‘vivere e convivere’.

Concluderà la giornata, alle 20, una degustazione di vino Nobile Docg, considerata momento di meditazione e confronto, fuori dalle aule.

"Ogni anno il festival ospita un giornalista – commenta Marino –, ora volevamo una voce che guardasse, con l’empatia, il sentimento, le capacità tipicamente femminili, il rapporto, il possibile dialogo tra diritti e democrazia. È fondamentale per noi avere uno sguardo che sappia leggere la realtà – osserva Marino –, e ci sembra che Pini possieda questa sensibilità, anche sul tema che le abbiamo chiesto di sviluppare. Viviamo tempi molto faziosi in cui gli uomini stanno per lo più ‘sopra’ la realtà, Agnese Pini ha la capacità di stare ‘dentro’ i fatti, cogliendo quindi della realtà le dinamiche e i processi. Sono molto contento – conclude l’organizzatore – che abbia accettato il nostro invito".