I video delle scuole in concorso per celebrare Siena

Venerdì alle 15 nella Sala delle Lupe del Comune di Siena sarà celebrata la Cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso indetto per le scuole secondarie di secondo grado per il 50esimo anniversario della convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Mondiale Culturale e ambientale Unesco. Il progetto che nasce da una collaborazione tra Comune di Siena e Club Unesco di Siena, ha avuto come finalità la necessità di sensibilizzare i giovani al concetto di Siena Sito Unesco dando loro la possibilità di declinare questo tema secondo le modalità a loro più adatte, esternando liberamente la loro creatività. A tal proposito sono stati inviati video da loro elaborati che verranno proiettati nel giorno stesso della Premiazione. A tutti ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione dei video, verrà rilasciato un ricordo della loro partecipazione e alle scuole vincitrici un riconoscimento economico.