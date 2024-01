I veti bloccano i primi cittadini. Non i ministri

Le norme sull’incompatibilità sono più punitive per un consigliere comunale, che oggettivamente conta poco, che per un ministro o un parlamentare della Repubblica. Un ex sindaco, ex assessore o ex consigliere deve restare fermo un anno e poi aspirare alla nomina a qualsiasi partecipata pubblica, sia essa l’azienda per i servizi idrici o ambientali o il consiglio della Biblioteca. Per gli ex ministri o ex deputati non c’è un periodo di stand by, tanto che Roberto Cingolani è stato ministro per la transizione ecologica nel Governo Draghi fino al 22 ottobre 2022. E ad aprile 2023 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. Una differenza di trattamento davvero stridente.