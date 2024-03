I veleni dei rifiuti, FdI contro Fabbrini: "Questione politico-amministrativa"

"Il livello della questione è di natura politica-amministrativa, dato che l’amministrazione e l’assessore delegato stanno cercando di portare avanti le esigenze e i diritti della città e dei cittadini, mentre il gestore unico Sei Toscana fa il proprio interesse economico e Ato, che dovrebbe svolgere una azione di mediazione, in realtà, la svolge a senso unico", così il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Siena guidato da Bernardo Maggiorelli (nella foto) risponde alle dichiarazioni del presidente di Sei Toscana Fabbrini "che ci accusa di fare polemica politica". Continua la polemica sull’annunciato aumento della Tari, scattato dopo il ritiro della delibera sul Pef nell’assemblea Ato e l’opposizione dell’assessora Magi.

"Non stupisce – continuano i consiglieri FdI – che l’attacco al Comune arrivi da Fabbrini, accumulatore di incarichi sempre sostenuto dal Pd. Ribadiamo la nostra indignazione riguardo il fatto che il gestore unico Sei Toscana voglia far ricadere sul Comune la responsabilità degli aumenti della Tari, in assenza oltretutto di un servizio soddisfacente. L’amministrazione e l’assessore Magi, per la prima volta da quando è stato cambiato il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, stanno facendo il possibile per avere migliori servizi e prezzi stabili".

Nel merito della questione, "va chiarito – si legge nella nota FdI – che l’amministrazione riscuote la Tari tramite Sigerico, ma non ha il potere di decidere le tariffe, che vengono stabilite secondo le indicazioni di Arera in base al piano economico del gestore unico. È vero che le tariffe Tari sono stabilite e riscosse dai Comuni, ma è altrettanto vero che il Comune non può far altro che ripartire i costi totali fra gli utenti, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti".

"Tali costi tra l’altro, definiti dall’Autorità di ambito Ato Toscana Sud – concluide la nota di FdI – non sono più quelli derivanti dalla gara e dal contratto stipulato nel 2013 tra Ato e Sei Toscana, bensì, a seguito dell’entrata in vigore del metodo Arera, quelli necessari per coprire le spese del bilancio di Sei Toscana, con la finalità di garantirne l’equilibrio economico finanziario".