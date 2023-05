I valori fondamentali della nostra ’Carta’ Uguaglianza e dignità, lavoro e libertà

La Costituzione Italiana è lunga, composta da 139 articoli.

Vogliamo citarne alcuni per noi molto significativi.

L’art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” chiarisce che viviamo in una democrazia e che il potere è di tutto il popolo, che elegge i propri rappresentanti.

L’art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” garantisce a tutte le persone la stessa dignità, senza discriminazioni, nonostante le diverse caratteristiche e il differente stile di vita.

L’art.21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” è importante, perché possiamo esprimerci liberamente, senza che qualcuno ci imponga cosa dire e cosa non dire, mentre nelle dittature questo non è possibile.