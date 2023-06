I talenti del Franci Una maratona di note per la Festa della musica

Maratona di note per il Conservatorio Rinaldo Franci che martedì 20 e mercoledì 21 giugno celebra la Festa europea della Musica con concerti ospitati in alcuni dei luoghi artistici e culturali più importanti di Siena. In occasione della ‘Fête de la musique’, nata in Francia per celebrare il solstizio d’estate e oggi evento diffuso in tutta Europa, il Conservatorio senese mette in scena il talento dei suoi allievi e docenti e delle scuole convenzionate di Siena, Grosseto, Arezzo, Follonica e Poggibonsi per un grande non-stop musicale: il via ai Rinnovati con il concerto di martedì di Simone Traficante alla tromba e Leonardo Voltan al violoncello.