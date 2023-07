I superdiplomati con 100 Il Piccolomini a quota 29

Sono bravissimi e sono tanti: 12 al Bandini, 29 al Piccolomini, 1 al Caselli e 2 al Monna Agnese, gli studenti degli istituti senesi con 100 o 100 e lode alla maturità. "Le eccellenze continuano ad esserci – dice il dirigente scolastico Luca Guerranti -. Sono ragazzi che, nonostante i tre anni del Covid, che hanno influito sulla regolarità degli studi, si sono impegnati e hanno affrontato la scuola con serietà. L’augurio è che questi risultati possano confermarsi e che il loro futuro sia radioso, a prescindere da cosa sceglieranno di fare. Il 100 e la lode devono essere un premio al merito, anche per dare un po’ di fiducia e gioia a chi si è impegnato. Il bel voto non si costruisce all’esame ma si costruisce negli anni, soprattutto nel triennio attraverso i crediti".

Luca Guerranti è preside di circa 1350 ragazzi fra Marconi, Caselli e Monna Agnese, più i serali e la scuola carceraria. In tutto sono tre i 100 e lode usciti dai suoi istituti durante la maturità 2023. "Le eccellenze le abbiamo avute al Monna Agnese, dove c’è stato un 100 e lode e alcuni 100 – ha detto Guerranti -. In questi ultimi anni le bocciature sono state rare, anche perché io stesso quando faccio esami in altre scuole, se c’è da fare qualche operazione dolorosa, chiedo che venga fatta dalla scuola e non dalla commissione. I consigli di classe si devono prendere le loro responsabilità".

Al Bandini su 155 maturandi totali il 7,74% ha ottenuto l’eccellenza; infatti, 4 ragazzi hanno ottenuto un 100 e lode, di cui tre del liceo linguistico e uno di sistemi informativi aziendali e otto ragazzi hanno preso 100. I 100 sono divisi fra le specializzazioni in turismo, amministrazione finanza e marketing sportivo, sistemi informatici aziendali, liceo linguistico, e i serali amministrazione finanza e marketing e costruzioni ambiente e territorio.

L’istituto Piccolomini conta invece 18 alunni passati con 100 e 11 alunni con 100 e lode: "Ad aver preso 100 o 100 e lode è quasi il 10% dei ragazzi, ma nel caso del liceo classico e del liceo musicale questa percentuale raddoppia. Sono stati studenti particolarmente bravi – ha detto il dirigente scolastico Federico Frati -. Questo è il primo anno in cui è stato rifatto un esame di tipo classico dopo il covid, lo scorso anno avevamo avuto molte più eccellenze, evidentemente il ritorno ad un esame più completo e rigoroso ha ridotto il numero dei risultati eccellenti".

