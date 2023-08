I suoni di Silene 'CanTango' a Chianciano: recital gaucho

Al festival ‘I suoni di Sillene’, ideato e diretto da Paolo Ponziano Ciardi, il Belcanto incontra il Tango nel recital ‘CanTango’ in scena oggi alle 21, nel Salone Nervi al Parco Termale dell’Acqua Santa. Sul palco il tenore Fabio Armiliato e il pianista Fabrizio Mocata, autori del singolare ‘Omaggio a Gardel, Schipa e Piazzola’.

Insieme a loro, si esibiranno la tanguera Giulia Pierelli e i ballerini Erika Ducceschi e Domenico Troiano. In programma brani celebri come ‘Por una cabeza’ (dal film ‘Profumo di donna’) di Carlos Gardel e ‘Libertango’ di Astor Piazzola e altri di più rara esecuzione come ‘El gaucho’ di Tito Schipa, oltre alle composizioni di Mocata e Armiliato.

