I sogni svaniscono all’alba Mustafa e la famiglia in fuga in Germania con contorno di veleni

di Pino Di Blasio

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice lo aveva previsto sin dall’inizio di questa favola senza lieto fine. Da quando, a gennaio 2022 la famiglia El Nezzir, con il piccolo Mustafa, il padre Munzir, la madre Zeineb e le altre due figlie, poi diventate tre con la nascita a Siena di Maria, è arrivata all’areoporto di Fiumicino. "Mi preoccupa quando su questa storia si spegneranno i riflettori e Mustafa e suo padre dovranno fare i conti con la realtà". Sembrava un timore eccessivo, all’epoca: tutti volevano bene a Mustafa, la campagna di raccolta fondi per regalargli le protesi raggiunse quota 180mila euro nel conto aperto dal Siena International Photo Awards, grazie a quella foto pubblicata su tv e giornali di tutto il mondo. Altri soldi furono raccolti dalla Caritas.

Ora volano polemiche e veleni: da Oggi, il 22 marzo, a Der Spiegel, la fuga di metà gennaio della famiglia El Nezzil da Budrio a Ratisbona, in Germania, è accompagnata da critiche sui mesi passati a Siena, da "isolati rispetto alla comunità siriana". Sulle cure di Budrio che non sarebbero state efficaci "perché la protesi per Mustafa non era intelligente", alla carrozzina per il piccolo lasciata al Centro protesi Inail "perché non siamo riusciti a trasportarla". "La famiglia vuole restare in Germania - scrive il giornale tedesco - perché qui può essere finalmente curata adeguatamente". Infine domande sui 180mila euro raccolti. "Quei soldi, salvo le trattenute - conferma Luca Venturi, direttore del Sipa - sono tutti sul conto di Mustafa. Cerchiamo un soggetto neutro che ci garantisca in maniera trasparente che verranno spesi per il piccolo. Tutti possono vedere il saldo, abbiamo lasciato la campagna aperta per dare trasparenza sulla cifra raccolta".

Alla fine di una giornata tempestosa, il cardinale Lojudice affida a una nota la versione sulla vicenda. "I media hanno diffuso la notizia della libera scelta della famiglia El Nezzel di andare in Germania, lasciando l Budrio. Fermo restando che il piccolo Mustafa e tutta la sua famiglia sono e resteranno sempre nei nostri cuori, non vogliamo entrare nel merito della loro scelta, ma ci teniamo a precisare alcune questioni. Il sistema Siena ha dato una risposta meravigliosa dal punto di vista umano e professionale, a partire dagli operatori Caritas, che hanno mantenuto i rapporti con la mamma e i bambini, fino alle persone di tutte le istituzioni coinvolte, come la direzione e gli operatori sanitari delle Scotte. In ultimo le tante persone che hanno dato un concreto segno di solidarietà".

"Il periodo di permanenza a Siena - aggiunge il cardinale - doveva essere di preparazione e stabilizzazione della famiglia per il successivo trasferimento a Budrio, dove sono stati presi in carico dai servizi sociali comunali e dal centro protesico. Certamente, la sovraesposizione mediatica della loro storia non ha aiutato a focalizzare l’attenzione su ciò che era veramente importante, e che invece il sistema Siena ha tutelato: la coesione familiare, la salute di tutti i componenti della famiglia e l’inizio di un percorso di integrazione in Italia. Tutto questo, nelle evidenti difficoltà date da un dialogo con una famiglia proveniente da un paese straniero, da una cultura diversa e con dinamiche interne molto complesse. Nonostante questo - conclude - si è cercato di garantire la loro piena integrazione, coinvolgendoli anche nei più importanti eventi cittadini. Della somma raccolta dalle donazioni, escluse le spese sostenute per la loro permanenza, restano circa 30.000 euro, su un conto di Chianti Banca Appena avremo un contatto con le autorità della Germania e la Caritas, metteremo questi soldi a disposizione delle necessità del piccolo Mustafa, in particolare delle cure".