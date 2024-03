I sogni si possono realizzare grazie all’ impegno

Alcuni sostengono che il successo, nella vita, sia solo questione di fortuna, non importa quanto ci impegniamo, tanto tutto è deciso dalla sorte, dal destino. E’ inutile perdere tempo con i sogni, poiché non dipende da noi se si avvereranno. Persone come Sofia Paola invece ci mostrano che l’impegno serve a superare i propri limiti, a raggiungere obiettivi e far avverare i propri sogni. Il segreto è credere in noi stessi, non arrendersi. Abbiamo parlato dell’argomento con i nostri familiari e tutti ci hanno raccontato di persone che hanno fatto sacrifici per riuscire nella vita.

C’è una bisnonna che ha passato la guerra e che racconta che ha combattuto come partigiana per i suoi ideali di libertà. C’è un nonno, emigrato in Germania, per far studiare i propri figli. Ci sono genitori e zii, arrivati in Italia da altri paesi, senza niente, solo con la speranza di una vita migliore che hanno raggiunto lavorando duramente. C’è un cugino che, giovanissimo, ha lasciato l’Italia per diventare un cuoco stellato a Londra. C’è una cugina che, dopo una lunga malattia che ha avuto da piccola, ha deciso di diventare medico e ci è riuscita grazie alla sua determinazione. Noi siamo convinti che anche per raggiungere piccoli obiettivi bisogna sempre credere in noi stessi ed impegnarci al massimo, senza mai abbattersi. Del resto se ci pensiamo l’impegno è importante fin dall’antichità. L’uomo è andato avanti, si è evoluto, grazie alla passione con cui ha affrontato e superato le difficoltà, avversità ed ostacoli. Ma come sarebbe migliore il Mondo se ognuno di noi cercasse di dare il meglio per raggiungere obiettivi e sogni comuni?