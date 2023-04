I sogni di Colella La casa degli artisti in periferia

"È stata un’esperienza esaltante". Pasquale Colella è entrato in giunta lo scorso maggio, per ricoprire il ruolo di assessore alla cultura. In una città in cui la cultura ha un ruolo di primo piano, come Siena, è stata una bella scommessa per chi, come lui, non era mai entrato prima in consiglio comunale. "Volevo essere il punto di riferimento per ogni cittadino – afferma – e questa cosa è stata percepita e apprezzata. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato e soprattutto al sindaco De Mossi che mi ha dato questa opportunità".

A meno di un mese dalle elezioni, si prepara quindi a seguire gli ultimi eventi del suo mandato, tra cui l’inaugurazione il 5 maggio alla Galleria Olmastroni della mostra organizzata con l’associazione Riuscita Sociale e il concerto benefico nella chiesa della Santissima Annunziata, al fianco della Lilt, che proprio il prossimo 15 maggio avrà come protagonista il maestro Ludovico Troncanetti.

Gli altri eventi pianificati si svolgeranno poi con la nuova amministrazione, come il Festival In-Box, che andrà in scena tra Rozzi e Rinnovati dal 25 al 31 maggio, e la festa per i sessant’anni della Lamborghini, che il 26 maggio porterà a Siena una parata di centocinquanta auto da Roma a Piazza del Campo. E poi ancora i grandi concerti in Piazza del Campo, per il centenario della Chigiana, con il maestro Uto Ughi che il 22 luglio dirigerà l’Orchestra Regionale della Toscana. Fino a settembre, con una rassegna di linguaggi e della comunicazione contemporanea in programma dal 20 al 22.

"Credo di aver dato un segnale – afferma Colella, tracciando il personale bilancio di questi mesi – di come si possa far cultura valorizzando i nostri concittadini e allo stesso tempo andando a pescare eventi di rilievo internazionale, come le mostre di Vivian Maier e Marco Lodola, e quella di Emanuele Giannelli che andrà avanti ancora fino al 16 giugno". Mille partecipanti agli incontri del festival dedicato a Pasolini, mentre è ancora in corso la rassegna dedicata a Calvino e curata da Riccardo Castellana, Niccolò Scaffai, Francesco Ricci e Raffaele Ascheri.

Colella non è in lista per le prossime elezioni, ma se avesse a disposizione un secondo mandato sa già cosa farebbe come prima cosa: "Mi piacerebbe andare a recuperare le molte opere di artisti senesi esposte tra National Gallery, British e Moma per fare una grande mostra. E poi c’è una cosa che stavo provando a fare e che porterei avanti. Trasformare uno stabile non utilizzato, anche in perfieria, in una sorta di casa degli artisti, un laboratorio dove poter allestire anche delle mostre. Qualcosa come Soho a New York".

Riccardo Bruni