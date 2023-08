I sindacati monitorano le aziende "Si annuncia un autunno caldo"

"Sarà un autunno caldo. Ma cercheremo di essere pronti a ogni sfida". Daniela Miniero è da poche settimane alla guida della Fiom Cgil Siena, dopo i trascorsi nella segreteria territoriale di Fillea Cgil con particolare attenzione al settore delle costruzioni e del mobile e arredamento della Valdelsa. A lei il compito di esaminare il quadro in previsione della riapertura post ferie estive delle aziende. Tra prospettive e criticità.Cominciamo dalla questione Pay Care. Prolungati i contratti di solidarietà per un anno ai 47 lavoratori..."Altri dodici mesi di ammortizzatori sociali per i dipendenti, da un lato rappresentano una boccata di ossigeno. Un arco di tempo che può rivelarsi utile anche per l’azienda e per il proprio piano diindustrializzazione".

Qual è invece la preoccupazione?"Occorre esaminare il contesto. In una fase caratterizzata dalla crescita dell’inflazione e dal caro vita, i salari degli addetti di Pay Care conoscono una doppia erosione, in conseguenza anche dei contratti disolidarietà. L’azienda nell’ultimo incontro ha indicato la possibilità di nuove commesse dal mondo bancario, ma il quadro deve essere monitorato da parte nostra in maniera costante. Non sempre Pay Care si è mostrata credibile. Si pensi all’accordo sottoscritto in sede regionale, disatteso, sulla buonuscita dei lavoratori. Sono in atto in proposito delle vertenze individuali".

In merito a Whirlpool qual è la situazione? "Qui si parla del futuro di ben 300 lavoratori e quindi di altrettante famiglie. Un caso che ricorda la vicenda Gkn di Campi Bisenzio. Sarebbe un contraccolpo gravissimo per il territorio senese. Il 25 settembre è inprogramma il tavolo nazionale. Attendiamo il piano che dovrà essere presentato dal gruppo turco di Arçelik, un passaggio che sarà preceduto dal parere, favorevole, come ognuno auspica, dell’Antitrust riguardo alla fusione che porterà alla nascita della nuova multinazionale".

Uno sguardo al mondo del camper in Valdelsa..."Un settore in controtendenza. L’unico. Vero che il 2022-2023 si è chiuso con risultati un po’ al di sotto delle aspettative - non per mancanza di ordinativi, bensì per difficoltà di approvvigionamenti degli chassis - però le previsioni evidenziano una crescita nei livelli occupazionali".

Con quali cifre? "Soltanto per Trigano, nei prossimi mesi, potrebbero maturare le condizioni per 50-60 nuovi posti. È una stima. Ovviamente ci adopereremo per una contrattazione che prediliga forme di lavoro stabili. Presteremo la massima attenzione per un comparto che ha conosciuto problematiche collegate alla pandemia e agli scenari internazionali, con il ricorso a periodi di cassa integrazione".