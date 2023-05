I signori delle preferenze Sul podio dei più votati Masi, Lorè, Bianchini I migliori di tutte le liste

Alessandro Masi, Pd, Lorenzo Lorè, Forza Italia, Massimo Bianchini, Lega. È il podio delle preferenze dei candidati al consiglio comunale, composto dai tre candidati che hanno sfondato quota 300. Masi è primo con 375 bissando il successo del 2018. È reduce da cinque anni alla guida del gruppo Pd nei quali è stato presente a tutti i consigli comunali. Alle sue spalle, con 357 voti, Lorenzo Lorè, capogruppo di Forza Italia. Terzo, a quota 303 preferenze Massimo Bianchini. A seguire Ernesto Campanini (capolista di Iep) a 273, quindi Michele Capitani di Fratelli d’Italia (assessore all’urbanistica, 262 voti), Vanni Griccioli (Per Siena, 261 voti).

Nella lista Nicoletta Fabio sindaco spiccano le preferenze dei candidati di Siena ideale di Alfredo Monaci, a partire da Silvia Armini, cinque anni fa la più votata di Nero su Bianco. Nella Lega, dopo Bianchini c’è Orazio Peluso ex Forza Italia a 163, mentre in Forza Italia alle spalle di Lorè c’è Lorenza Bondi (111). Per il Movimento Civico Senese, Franco Bossini primo a 69 voti.

Nella lista Con Anna Ferretti sindaca il più votato è stato Adriano Tortorelli (134), già consigliere comunale di maggioranza dieci anni fa, eletto nella lista di Mauro Marzucchi. Nel Pd, dietro Masi un altro consigliere comunale uscente Luca Micheli (243) e a seguire Gabriella Piccinni, professoressa emerita dell’Università degli studi a quota 188. Per Iep, dietro Campanini 114 voti per Elena Stefanelli.

Polo Civico: Marco Collini primo per In Campo (115 voti), in Per Siena oltre a Griccioli supera quota duecento anche Valeria Filippini (206), per Sì Patto dei cittadini primo è il capolista Daniele Magrini (122), in Sena civitas appaiati a quota 75 Claudio Marignani e Chiara Parri.

Nella lista Emanuele Montomoli sindaco Gianluca Marzucchi è arrivato a quota 254, seguito da Sara Pugliese a 177. Per Massimo Castagnini, spiccano David Chiti a 222 (Destinazione Terzo Polo), Stefania Fattorini a 188 (Castagnini sindaco), Leonardo Fedi (Siamo Siena, 138). Per la lista De Mossi il più votato è stato Paolo Benini, a quota 59. I primi delle altre liste: Paolo Kutufà (Siena popolare, 43), Guglielmo Pianigiani (M5S, 10), Antono Zambito (Siena in Azione, 65), Alessandro Cencetti (Civici in Comune, 46), Bernardo Meoni (Riscrivere Siena, 40).

O.P.