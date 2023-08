I segreti degli scavi al Bagno Santo

Stasera, alle 20, presso lo scavo del Bagno Grande gli archeologi che hanno rinvenuto i ‘Bronzi di San Casciano’ incontrano i cittadini del borgo termale. Come ogni anno, durante la campagna scavi e prima della pausa di Ferragosto un bellissimo appuntamento di confronto e divulgazione scientifica per i cittadini e i turisti Sancascianesi. ‘Ritorno allo scavo: voci e racconti delle archeologhe e degli archeologi per la comunità di San Casciano dei Bagni’ questo il titolo dell’appuntamento ad ingresso libero. Saranno presenti il professor Jacopo Tabolli, il direttore dei lavori Emanuele Mariotti e tutti i giovani studenti e archeologi.