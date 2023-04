I Rotary Club ’uniti per la Pace’ passano il testimone a Leopoli

Siena, San Gimignano e Pienza sono state le sedi del convegno ’Rotary for Unesco 2023’ che passano il testimone alla città di Leopoli in Ucraina, per l’edizione 2025. E’ la decisione emersa al termine dell’evento promosso dai Rotary Club dell’area Toscana 2 (Siena, Chianciano-Chiusi-Montepulciano, Valdelsa, Siena Est, Alta Valdelsa e Siena Montaperti), che ha messo in evidenza le bellezze senesi e il potenziale di sostenibilità nell’offerta turistica, con riferimento ai siti patrimoni mondiali del territorio (Siena, San Gimignano, Pienza e la Val d’Orcia ).

L’edizione 2023 della manifestazione ha visto protagonista le nostre città, con il 5° convegno ’Citta Storiche Unesco - Patrimonio di Pace’ che si è svolto dal 14 al 16 aprile. Le prime due giornate hanno visto una rilevante partecipazione di pubblico nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Si sono susseguiti relatori, portatori di contenuti di altissimo livello culturale e scientifico, che hanno affrontato il tema del turismo sostenibile, ispirando nuove idee e sinergie, per immaginare un futuro possibile, in grado di esaltare i tesori ambientali, artistici ed architettonici di Siena e della sua provincia. Il convegno è stato inaugurato dal governatore del Distretto Rotary 2071 Nello Mari, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice, del sindaco Luigi De Mossi, dell’onorevole Francesco Michelotti, del senatore Silvio Franceschelli. Per via telematica è arrivato il saluto della dottoressa Ana Luiza Massot Thompson-Flores, Direttore dell’Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa.

Le prime due giornate sono state arricchite dalla visita guidata alla scoperta di San Gimignano. La terza si è svolta invece a Pienza nella chiesa di San Francesco. Al termine dei lavori è stata condivisa ed accettata da tutti i Rotary Club la candidatura della città ucraina di Leopoli quale sede della prossima edizione del convegno Unesco del 2025.