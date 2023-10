I ritardi per il PalaEstra. Emma Villas: "Perplessi sulla gestione dei tempi"

Anche la Emma Villas Volley, come già fatto dalla Mens Sana Basketball all’annuncio dello slittamento della fine della prima parte dei lavori al PalaEstra, manifesta la propria preoccupazione per una situazione logistica sempre più complessa, per gli allenamenti e per le gare interne. "Siamo molto contenti di come si sta comportando la squadra in campo – ha detto ieri il vice presidente Fabio Mechini –, ma siamo preoccupati per tutto il resto. Al momento, nonostante la grande disponibilità del Costone, stiamo vivendo una settimana davvero molto complicata per la gestione degli allenamenti in vista della gara a Reggio Emilia. Per noi è davvero un grosso problema. Mi auguravo di arrivare a novembre e risolverlo, ma purtroppo non è così. Prediamo di buono ciò che arriva dal campo visto che i ragazzi nonostante questi grossi intoppi stanno facendo davvero bene".

Domenica ci sarà la terza gara ‘in casa’. "Le spese per andare a Santa Croce, anch’essa da ringraziare per come ci ha accolto e ci fa sentire a casa, sono considerevoli visto che si tratta comunque di 100 chilometri di distanza. I tifosi ci stanno molto vicini ma è logico che si parla di numeri molto inferiori a quelli del PalaEstra. Per non parlare degli sponsor, difficili da gestire giocando così lontano. Le criticità riguardano anche gli abbonamenti che quest’anno non sappiamo ancora se faremo, perché quando torneremo a giocare in casa i lavori proseguiranno e renderanno la capienza ridotta e una parte delle tribuna non agibile. È ovvio che i lavori andavano fatti e che la sicurezza è una priorità, ma i tempi non sono stati gestiti bene".

Alla fine Mechini lancia un appello alle istituzioni per gestire le tre settimane residue di disagi: "Era logico ci sarebbero state delle problematiche, la situazione è straordinaria e come tale va affrontata. Mi piacerebbe che il Comune ci stesse vicino anche fisicamente e invitiamo i suoi rappresentanti domenica a Santa Croce: si renderanno conto di tutte le difficoltà oggettive a cui andiamo incontro quotidianamente".