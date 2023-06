I Ris analizzano gli indumenti di madre e figlia

Il giallo della morte della donna di 102 anni di Montalcino trovata riversa sul pavimento della camera da letto dalla badante, il 3 aprile scorso, con segni sul corpo e anche molto sangue, è adesso nelle mani dei carabinieri del Ris di Roma. Ieri mattina infatti nei laboratori della capitale sono iniziati gli accertamenti disposti dalla procura per fare chiarezza sul decesso dell’anziana che era stata subito ricoverata alle Scotte.

L’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata in parti colare sugli indumenti sequestrati all’interno dell’abitazione nel centro storico di Montalcino dai carabinieri. Appartenenti sia alla donna che avrebbe compiuto 102 anni a maggio, sia alla figlia. Quest’ultima, inizialmente indagata per lesioni aggravate, dopo la morte della madre lo è ora per omicidio preterintenzionale. Indumenti che risulterebbero macchiati di sangue. Ma non sarebbero soltanto questi sotto la lente dei Ris che hanno svolto le operazioni davanti all’avvocato Massimiliano Tozzi, che con Alessandro Buonasera difende l’indagata, e all’avvocato Emiliano Bianchi che rappresenta in questa fase il fratello.

Non è da escludere che siano necessari ulteriori passaggi prima che l’operazione disposta dal pm Valentina Magnini si concluda andando ad affiancarsi all’esito dell’autopsia che arriverà dopo l’estate.