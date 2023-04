I ricordi dei nonni in un ’corto’ Primo premio al concorso nazionale per gli alunni della ’Marmocchi’

Gli alunni intervistano i nonni sul dramma della guerra, realizzano un cortometraggio e ottengono il primo premio al concorso nazionale sul tema ’1943-2023: i bombardamenti sui civili’, promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). La seconda B della scuola secondaria di primo grado ’Francesco Costantino Marmocchi’ (Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi), ha studiato e analizzato gli orrori dei bombardamenti su Poggibonsi del 29 dicembre 1943 confrontandoli con le tragedie di chi ancora oggi vive le conseguenze dei conflitti. Tra gli oltre 500 elaborati che hanno partecipato al concorso, la seconda B della Marmocchi, coordinata da Silvia Cortigiano, insegnante di Lettere, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento.

"Il concorso sul tema delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo per i ragazzi è stato un viaggio nella memoria, un percorso che li ha portati a vivere la Storia dalla diretta voce dei protagonisti – spiega la professoressa Cortigiano –. È stato il momento per approfondire i principi costituzionali, della cultura della pace e del ripudio della guerra". Soddisfazione espressa per il Comune di Poggibonsi dall’assessore Susanna Salvadori: "Il premio dà lustro al nostro sistema scolastico. Un riconoscimento nazionale per sottolineare il valore di insegnanti e studenti della scuola pubblica. Con il video, poi premiato, gli studenti hanno toccato con mano gli orrori dei bombardamenti che Poggibonsi ha subito durante la Seconda Guerra Mondiale e hanno potuto capire anche il dramma del loro compagno di classe, ucraino, scappato dalla sua terra. A tutti va il plauso dell’amministrazione".

Ai ricordi dei nonni e dei bisnonni, si aggiunge dunque la storia di Nazar, ucraino di 14 anni, al centro di una vicenda che scuote le coscienze. La premiazione è avvenuta a Roma, alla presenza del senatore Maurizio Gasparri e del deputato Benedetto Della Vedova, nella cornice delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Anvcg. Un’ampia sintesi dell’evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal ministero dell’Interno e dal ministero degli Affari Esteri, sarà trasmesso domenica 30 aprile su Raitre alle 17,20.

Paolo Bartalini