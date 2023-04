I rettori, il Dsu e gli 8 candidati Atenei nell’urna

Pino Di Blasio

A Bologna hanno già lanciato l’allarme: ci sono case in affitto per studenti "sotto il metro e 60 centimetri di altezza". E’ un annuncio ufficiale, non è uno scherzo. E due mesi fa il rettore dell’Alma Mater lamentava un calo delle immatricolazioni attorno al 6%. La Nazione vuole inserire nell’agenda dei candidati a sindaco il tema delle Università. Il prossimo appuntamento con tutti gli aspiranti sindaco, coordinato dal giornale, sarà nell’aula magna dell’Università per Stranieri e a porre le domande ai candidati, ci saranno i due rettori Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari e il presidente dell’azienda Dsu Marco Del Medico. La data è da fissare, sarà a fine mese.